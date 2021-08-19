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Мошенники грозят россиянам снижением пенсии из-за долгов

  /   Обновлено: 19 августа 2021 00:36
Общество
Мошенники грозят россиянам снижением пенсии из-за долгов
Невские Новости

Москва, 19 августа. Мошенники звонят россиянам от имени ПРФ и предупреждают о сокращении пенсии.

Источник «Известий» в силовых структурах сообщает, что напуганные пенсионеры на самом деле переводили деньги злоумышленникам. Об обманной схеме узнали в Центробанке России и в крупнейших банках.

Юристы уточняют, что размер выплат по старости может действительно уменьшиться, если их часть будет перечисляться в счет какой-либо задолженности. В базу судебных приставов из-за долгов попали порядка миллиона пенсионеров.

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пенсионеры мошенничество долги
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