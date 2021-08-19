Депутат Европарламента Гуннар Бек призвал зарегистрировать «Спутник V» в ЕС

Москва, 19 августа. Российская вакцина «Спутник V» может быть зарегистрирована на территории ЕС в ближайшие полгода. На это указал депутат Европарламента Гуннар Бек.

Никаких адекватных медицинских обоснований для отказа в регистрации «Спутника V» в ЕС, по мнению парламентария, не существует. Бек напомнил о решении Венгрии и Сан-Марино импортировать большое количество доз российской вакцины. При этом на венгерской территории удалось существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию именно благодаря «Спутнику V».

«Это вселяет осторожную уверенность в том, что «Спутник V» также может быть одобрен во всем ЕС в течение следующих 6–9 месяцев», — подчеркнул Бек в беседе с «Известиями».

Аналитики ранее перечислили 20 стран, в которые пускают российских туристов, привитых «Спутником V». В этом списке присутствуют Болгария, Словения, Румыния и Эстония.