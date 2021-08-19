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Афганистан обсудят на ближайшем заседании Совбеза России

  /   Обновлено: 19 августа 2021 01:00
Политика
Афганистан обсудят на ближайшем заседании Совбеза России
Global Look Press  /  Xinhua

Москва, 19 августа. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на ближайшем заседании Совбеза РФ основной темой станет Афганистан.

В частности, обсуждаться будут дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе, уточнил Патрушев. По его словам, с ближайшими к Афганистану странами активизированы контакты по линии спецслужб, силовых структур, военных ведомств и советов безопасности. Прежде всего речь идет о Таджикистане и Узбекистане, КНР, Иране, Пакистане и Индии, сообщает газета «Известия».

Кроме того, будут активно задействованы потенциалы ШОС и ОДКБ, уточнил Патрушев. Приоритетными задачами он назвал обеспечение контроля над потоками мигрантов из Афганистана, защиту региона от проникновения террористов под видом беженцев, наркоторговли, контрабанды оружия и распространения радикальной идеологии.

По словам Патрушева, обстановка в Афганистане развивается стремительно из-за уверенности США в том, что они контролируют все. Секретарь Совбеза отметил, что после вывода американских военных из республики простым жителям Афганистана осталось только разруха.

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