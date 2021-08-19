Дальневосточные водоросли могут стать лекарством от тромбоза при COVID-19

Москва, 19 августа. Морские водоросли, распространенные на Дальнем Востоке, могут стать натуральным, низкотоксичным и дешевым лекарством от тромбоза после COVID-19.

Содержащиеся в водорослях полисахариды препятствуют развитию тромбов. Поэтому средства на их основе можно будет применять в качестве лекарств вспомогательной терапии, а уже выздоровевшим пациентам назначать для ускоренного восстановления, передают «Известия». Кроме того, применяющийся сейчас гепарин имеет негативные побочные эффекты, в то время как открытый учеными способ обладает совсем иным механизмом действия: вещества в водорослях прямо и косвенно влияют на кроветворную систему и схожи по своему составу с плазмой крови.

Недавно шведские биологи сделали не менее важное открытие. Они выяснили, по какой причине некоторые люди испытывают непреодолимую тягу к алкоголю вопреки здравому смыслу.