Аналитики оценили прогноз минсельхоза США по урожаю пшеницы в России

Москва, 19 августа. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе резко снизило оценки урожая в России — с 85 млн до 72,5 млн тонн пшеницы, без учета Крыма.

USDA ранее придерживались оптимистичной оценки урожая в России, превосходившей прогнозы российских аналитиков. По мнению экспертов, оценка США является нерелевантной, так как на юге страны собран урожай по показателям близкий к рекордам 2017 года. Отмечается, что по состоянию на 11 августа в России намолочено около 75 млн тонн зерна, что на 6 млн тонн больше, чем на ту же дату 2020 года. Об этом информируют «Известия».

Аналитики также отмечают, что внутренние закупочные цены на пшеницу не останутся в пределах сегодняшних показателей. Причиной этого будет повышение плавающей экспортной пошлины до 67 долларов. По мнению специалистов, это приведет к падению цен на 2–2,5 тыс. рублей.

В Ростовской области установлен новый рекорд по объему урожайности зерна. В этом году местные аграрии собрали более 12 млн тонн пшеницы.