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Каждый второй россиянин мечтает о приобретении собственного дома
Общество
Каждый второй россиянин мечтает о приобретении собственного дома
Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Москва, 19 августа. До 70% российских семей отдают предпочтение индивидуальному жилью, свидетельствуют данные опроса, проведенного АО «ДОМ.РФ» совместно с ВЦИОМ.

Опрос показал, что 70% российских семей хотели бы жить в собственном доме. При этом они готовы это сделать в ближайшие два года. Лишь 18% россиян готовы жить в многоквартирных домах. Еще 15% выбрали квартиры в жилых комплексах, передают «Известия».

Покупать отдельно земельный участок сейчас выгоднее, убеждены эксперты. Земля, особенно в ликвидных локациях, стремительно заканчивается. А вот строительство дома стало дороже на 30–50%. Это связано в том числе с существенным ростом цен на строительные материалы, а также оттоком рабочей силы.

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