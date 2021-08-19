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Бензин может подешеветь в России предстоящей осенью

  /   Обновлено: 19 августа 2021 00:20
Экономика
Бензин может подешеветь в России предстоящей осенью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 августа. Меры, предпринимаемые Министерством энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), могут привести к снижению цен на бензин предстоящей осенью.

Минэнерго и ФАС выступили с рекомендациями о временном повышении объема продаж бензина и дизеля на бирже. Таким образом ведомства планируют сдержать цены на топливо. Эксперты указали на возможность снижения стоимости бензина в ближайшие месяцы.

Позитивным прогнозом по поводу цен на топливо с «Известиями» поделилась Екатерина Косарева из WMT Consult. Бензин подешевеет, по ее мнению, уже в сентябре.

«Уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках», — подчеркнула эксперт.

Аналитики ранее рассказали, что можно сделать в России для контроля цен на бензин. Некоторые из них считают, что к позитивному результату приведет наращивание продаж топлива на бирже.

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азс топливо бензин
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