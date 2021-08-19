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Вывоз китов и дельфинов временно запретят в России
Общество
Вывоз китов и дельфинов временно запретят в России
pixabay.com

Москва, 19 августа. Вывоз дельфинов, китов и морских свиней будет запрещен в России на полгода в рамках борьбы с контрабандой животных.

Соответствующее постановление уже подписало правительство. Для соблюдения этих мер рассматривают возможное ужесточение рыболовства, передают «Известия». В частности, запрещен на 180 дней вывоз из страны в государства, не входящие в Евразийский экономический союз.

Такое решение было принято по распоряжению президента Владимира Путина, который после случая с «китовой тюрьмой» поручил определить особенности добычи и использования морских млекопитающих и установить требования к их содержанию. Тогда в 2018 году была обнаружена незаконная ферма, где в неволе и в плохих условиях держали 11 косаток и 90 белух в Приморском крае.

Сейчас в регионе обстоят дела получше: недавно в океанариуме на острове Русский появились осетровые рыбы с необычной внешностью — веслоносы родом из Северной Америки.

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