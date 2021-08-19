Минобороны России решило оснастить снайперов дронами

Москва, 19 августа. Министерство обороны России решило оснастить снайперские подразделения дронами.

Квадрокоптеры будут выдавать на пару снайперов. Дроны помогут стрелкам обнаруживать противников на расстоянии в несколько километров. Благодаря квадрокоптерам также возможно ведение наблюдения. В будущем даже рассматривается сбрасывание боеприпасов маленьких размеров. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Воздушно-десантные войска получат первыми дроны. Снайперские подразделения морской пехоты оснастят квадрокоптерам, если эксперимент признают успешным.

Помогать российским военным также будет боевой модуль «Охотник». Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» заявила о запуске серийного производства этой техники.