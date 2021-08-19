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Общество
Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья в России
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Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья в России
Общество
Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья в России
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Краснодар, 19 августа. Краснодарский край во время пандемии обогнал Подмосковье и стал лидером по продажам готовых квартир и домов в России.

В промежуток с января по июнь 2021 года в крае продали 113 тысяч готовых квартир и домов, передает РБК. Последние несколько лет Кубань стабильно уступала первое место в рейтинге Московской области, но там в этом году продали на 17 тысяч готовых объектов меньше.

В первом полугодии 2020 года Кубань уже обогнала Подмосковье по продажам вторичной недвижимости. Но тогда пандемия ударила по обоим регионам, и показатель был низким и у москвичей, и у краснодарцев: в тот период было продано на 70% меньше готового жилья, чем в этом году.

Для россиян, которые не могут позволить себе покупку дома или квартиры и не потянут ипотеку, в России собираются разработать систему наемных домов. Правда, приватизировать такое жилье не удастся.

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жилье продажа недвижимость
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