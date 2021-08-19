Источник: разбившийся на полигоне Ашулук МиГ-29 выполнял тренировочный полет

Москва, 19 августа. Принадлежащий Минобороны России МиГ-29 разбился на военном полигоне Ашулук.

Источник ФАН информирует, что там в 23:00 проводились военные ночные стрельбы. В 22:56 борт пропал с радаров. Проводился тренировочный полет.

Известно, что силы МЧС не привлекались. Территория и самолет находится в зоне ответственности военных. Минобороны официально подтверждает факт происшествия.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области. Самолет без боекомплекта разбился сразу после взлета.