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Девятилетняя абитуриентка будет учиться на платном отделение психфака МГУ
Общество
Девятилетняя абитуриентка будет учиться на платном отделение психфака МГУ
ru.wikipedia.org  /  Тара-Амингу

Москва, 19 августа. Отец девятилетней Алисы, сдавшей ЕГЭ и прошедшей дополнительные вступительные испытания в МГУ им. М. В. Ломоносова, сообщил о поступлении дочки на платное отделение психфака.

Евгений Тепляков рассказал, что девочка не прошла на бюджет. При этом набранных ею баллов оказалось достаточно, чтобы подать документы на контрактное отделение.

«Мы поехали на факультет, и сегодня я подписал договор со своей стороны. От нас осталось только оплатить первый семестр, и все», — сообщил отец вундеркинда в беседе с РБК.

Тепляков уверен в профессионализме преподавателей психологического факультета МГУ. Они, по его словам, понимают, что в обучении Алисы понадобится индивидуальный подход.

Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее заявил, что готов принять девятилетнюю абитуриентку. Семья девочки при этом была твердо настроена на обучение Алисы именно в этом вузе.

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мгу вундеркинд тепляков абитуриентка
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