Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 00:33
00:30
Политика
Афганистан обсудят на ближайшем заседании Совбеза России
00:29
Армия
Туризм на российскую орбитальную станцию может обойтись в 45 млрд рублей
00:29
Общество
Аналитики оценили прогноз минсельхоза США по урожаю пшеницы в России
00:27
Армия
Источник: разбившийся на полигоне Ашулук МиГ-29 выполнял тренировочный полет
00:27
Общество
Дальневосточные водоросли могут стать лекарством от тромбоза при COVID-19
00:25
Общество
Каждый второй россиянин мечтает о приобретении собственного дома
00:20
Экономика
Бензин может подешеветь в России предстоящей осенью
00:20
Общество
Вывоз китов и дельфинов временно запретят в России
00:14
Армия
Минобороны России решило оснастить снайперов дронами
00:11
Общество
Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья в России
Все новости

Ученые на пороге грандиозного открытия: алкоголизм можно будет лечить одной таблеткой
Общество
Ученые на пороге грандиозного открытия: алкоголизм можно будет лечить одной таблеткой
pixabay.com

Стокгольм, 18 августа. Шведские ученые выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за непреодолимую тягу к алкоголю несмотря на любые последствия.

Авторы исследования в статье для журнала Science Advances отметили, что лечение алкогольной зависимости, одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире, остается сложной задачей. Несмотря на значительные достижения в области нейробиологии зависимости, разработка новых методов лечения, основанных на этом механизме, оказалась труднодостижимой. Привыкание развивается только у уязвимого меньшинства потребителей психоактивных веществ, поэтому ученые предположили, что новые методы лечения должны разрабатываться на основе индивидуальных различий клинически значимого поведения.

Ученые из шведского Университета Линчепинга провели нейробиологические исследования на беспородных крысах. Они выявили склонных к компульсивному потреблению алкоголя особей и проанализировали особенности их нейронных сигналов.

Треть из исследуемых грызунов продолжали нажимать на рычаг, который выдавал дозы алкоголя, даже когда к нему подсоединили ток.

«Мы выяснили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — говорится в исследовании ученых под руководством профессора психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркуса Хайлига.

Еще три года назад группа Хайлига доказала, что миндалевидное тело, контролирующее в мозгу реакции страха, отвечает также за поведение, связанное с алкогольной зависимостью. Теперь ученым удалось определить конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. Они остановили алкоголизм у крыс, отключая эти клетки, используя передовые молекулярные методы.

Шведские ученые предполагают, что теперь можно приступить к разработке лекарств, которые будут воздействовать непосредственно на фермент PKCδ, и избавят людей от алкоголизма.

Ранее исследователи из США заявили, что комбинация из двух препаратов Rapablock и Rapalink-1 оказалась способна подавлять алкоголизм у мышей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые на пороге грандиозного открытия: алкоголизм можно будет лечить одной таблеткой
ученые алкоголь наука швеция исследования алкоголизм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru