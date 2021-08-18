Ученые на пороге грандиозного открытия: алкоголизм можно будет лечить одной таблеткой

Стокгольм, 18 августа. Шведские ученые выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за непреодолимую тягу к алкоголю несмотря на любые последствия.

Авторы исследования в статье для журнала Science Advances отметили, что лечение алкогольной зависимости, одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире, остается сложной задачей. Несмотря на значительные достижения в области нейробиологии зависимости, разработка новых методов лечения, основанных на этом механизме, оказалась труднодостижимой. Привыкание развивается только у уязвимого меньшинства потребителей психоактивных веществ, поэтому ученые предположили, что новые методы лечения должны разрабатываться на основе индивидуальных различий клинически значимого поведения.

Ученые из шведского Университета Линчепинга провели нейробиологические исследования на беспородных крысах. Они выявили склонных к компульсивному потреблению алкоголя особей и проанализировали особенности их нейронных сигналов.

Треть из исследуемых грызунов продолжали нажимать на рычаг, который выдавал дозы алкоголя, даже когда к нему подсоединили ток.

«Мы выяснили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — говорится в исследовании ученых под руководством профессора психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркуса Хайлига.

Еще три года назад группа Хайлига доказала, что миндалевидное тело, контролирующее в мозгу реакции страха, отвечает также за поведение, связанное с алкогольной зависимостью. Теперь ученым удалось определить конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. Они остановили алкоголизм у крыс, отключая эти клетки, используя передовые молекулярные методы.

Шведские ученые предполагают, что теперь можно приступить к разработке лекарств, которые будут воздействовать непосредственно на фермент PKCδ, и избавят людей от алкоголизма.

Ранее исследователи из США заявили, что комбинация из двух препаратов Rapablock и Rapalink-1 оказалась способна подавлять алкоголизм у мышей.