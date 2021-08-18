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МИД: дело Навального было провокацией для дискредитации России

  /   Обновлено: 18 августа 2021 23:36
Политика
МИД: дело Навального было провокацией для дискредитации России
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Москва, 18 августа. В МИД РФ заявили, что дело с «отравлением» блогера Алексея Навального было спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.

Действия, которые предприняли власти ФРГ и их союзники за прошедший с момента госпитализации Навального год, ясно говорят о спланированности этой акции и ее целенаправленности, сообщили в ведомстве. Минюст ФРГ также не давал каких-либо содержательных ответов на обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по «делу Навального», отправляя в ответ все более издевательские и формальные отписки.

«Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе», — указано в распространенном заявлении.

Этот случай используется в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны, формирования все новых нападок на нас на площадках различных международных организаций. При этом действия подаются под прикрытием «правочеловеческих озабоченностей», заключили авторы сообщения. Накануне стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу на решение закрепить за Навальным статус склонного к побегу.

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Алексей Навальный отравление фрг
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