Суд оставил в СИЗО совладельца В&В Якова Босинзона еще на два месяца

Москва, 18 августа. Чертановский суд Москвы оставил совладельца В&В Якова Босинзона под стражей до 15 октября.

Предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя Дионисия Золотова). Пока юрист был под арестом, совладельцы крупного бизнеса по производству и оптовой продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон обнулили стоимость его доли в ООО «Бест Клин».

При этом суд отверг аргумент защиты по поводу хищения в рамках предпринимательской деятельности и подтвердил данные как об имевших место событиях преступлений, так и причинах, побудивших Босинзона к мошенничеству.

Ранее стало известно, что продлили срок нахождения в СИЗО и для арестованной по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву Евгении Шпигель. Она останется под стражей до 20 ноября.