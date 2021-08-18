Российские водители смогут приобретать ОСАГО без техосмотра с 29 августа

Москва, 18 августа. С 29 августа владельцы автомобилей в России смогут приобретать полисы ОСАГО без подтверждающего прохождение техосмотра документа, говорится в сообщении ЦБ.

Изменения в правилах ОСАГО, по данным регулятора, зарегистрированы Минюстом РФ и начнут действовать с 29 августа. В ЦБ рассчитывают, что это позволит упростить заключение страхового договора и сделает полисы более доступными.

Кроме того, теперь автовладельцы смогут изменить или расторгнуть соглашение ОСАГО дистанционно, в том числе с частичным возвратом страховой премии. Также будет снят запрет на вступление в силу электронного договора в день его заключения.

Ранее Банк России сообщил, что жалобы на ОСАГО в России выросли почти на 15% в сравнении с прошлым годом. Общее количество жалоб составило 13,8 тысячи, а их причинами автоэксперты называют низкие ставки и затянувшуюся пандемию.