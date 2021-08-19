Победы, проблемы и возможности: чем сегодня живет яхтенный спорт в Санкт-Петербурге

12 сильнейших экипажей и десятки талантливых яхтсменов приняли участие в большом Чемпионате России в классе «Крейсерская яхта Л-6». А победа все-таки досталась нашим – петербургской команде, преодолевшей регату на яхте с пророческим названием «Ника».

/ Кристина Рягузова

Как проходила гонка, рассказали в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» сами ее участники: капитан судна, мастер спорта Вадим Манухин и старший помощник экипажа, мастер спорта, директор регаты чемпионата России в классе «Крейсерская яхта Л-6» Александр Ган.

На статус чемпиона страны претендовали спортсмены не только Петербурга — посостязаться приехали участники из Ленобласти и Москвы, Архангельска, Центральной России. Всего за время проведения XXV Санкт-Петербургской парусной недели — а именно в ее рамках была организована регата — на воду вышло целых 70 морских судов.

«Победа готовится заранее, не только на гонках. Яхтенный спорт достаточно технический, поэтому результат складывается из многих составляющих — это и подготовка яхты, и подготовка команды, тренировки. Сама гонка тоже, конечно, много значит, потому что тут уже различные условия и обстоятельства могут сказаться на результате. <…> В этом году у нас основными конкурентами были не традиционные яхты, основная борьба развернулась между нашей яхтой и «Арго» и «Нептуном», — рассказывает капитан победного судна Вадим Манухин.

Федеральное агентство новостей /

Парусные яхты класса «Л-6» в свое время были распространены по всей территории Советского Союза, однако в какой-то момент судовладельцы перестали поддерживать флот, и эта недешевая забота легла на плечи самих экипажей. Следом пришла и другая проблема — резкое сокращение стояночных мест, из-за превалирующей тенденцией в яхтинге стало содержание собственного судна за границей. Что позволить себе могут, конечно, далеко не все.

«Все-таки яхты содержим, они восстанавливаются. То есть Ассоциация (Ассоциация яхт класса «Л-6». — Прим. ФАН) проводит работы по поиску тех бортов, которые остались без хозяев – на Волге, на Каме такие яхты обнаружены. Мы стараемся их перевезти сюда, в Санкт-Петербург, и восстановить, подготовить экипажи и вернуть их к жизни. За последнее время флот, который потенциально способен выйти в море по техническому состоянию, растет», — уверяет Александр Ган.

Однако для любой яхты в Петербурге серьезной проблемой станет мизерное количество стоянок, и виной тому — сложная акватория нашего города. Как уверяют эксперты, для создания здесь стоянок нужны значительные финансовые вложения, однако, чтобы новые марины окупились, необходим и спрос потребителя. А его, как и системной господдержки, пока что, к сожалению, не хватает.

«По-хорошему не надо разрушать то, что было уже создано. Потому что разрушить проще, а вот создать заново сложнее, что и показывает опыт. У нас в городе было достаточно много и яхт-клубов, и стоянок, но естественно, поскольку крутятся большие деньги, застройка более важна. <…> Поскольку утрачено довольно много мест, где раньше могли базироваться яхты, надо создавать новые. Если концепции есть, надо это как-то реализовывать», — говорит Вадим Манухин.

Федеральное агентство новостей /

И все-таки, несмотря на проблемы, у Северной столицы есть потенциал не только возродить масштабы парусного дела, но и стать по праву яхтенным центром для Европы. Ведь несовершенная пока инфраструктура окупается самым главным – живым интересом иностранных мореплавателей.