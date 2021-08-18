Военный эксперт Рожин назвал причину, почему афганская армия не отстояла Кабул

В результате наступления боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) столица Афганистана — город Кабул пал 15 августа. Талибы вошли в населенный пункт через несколько часов после того, как стало известно о бегстве президента Ашрафа Гани из страны.

Стоит заметить, что большая часть Афганистана начала переходить под контроль боевиков, как только американские власти заявили о выводе своих войск из страны. Талибы сразу же начали захватывать город за городом, регион за регионом. Несмотря на все заявления властей США о том, что Кабул продержится как минимум 90 дней, столица Афганистана была сдана всего за несколько суток.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в интервью ФАН, почему проамериканские правительственные силы так быстро сложили оружие и сдали Кабул. По его словам, несмотря на то, что афганская армия насчитывала около 300 тысяч бойцов и имела хорошее вооружение, она никогда не считалась сильной боевой единицей, способной самостоятельно оборонять свою страну.

«Афганская армия, несмотря на свою формальную численность в 300 тыс. солдат, колоссальные вложения, никогда не получала высоких оценок боеспособности. Она рассматривалась в качестве дополнительной силы, которая обеспечивала операции американской армии. Когда на ВС Афганистана начали перекладывать все более сложные военные операции то, оказалось, что армия несет существенные потери, в ее рядах началось дезертирство. Кроме того, талибы часто вербовали проамериканских военных, после чего осуществляли нападения на базы армии США и НАТО. Напомню, что США приняли решение вывести свои силы из страны после того, как произошло проникновение на одну из американских баз. Талибы, переодетые в афганских военных, убили большое количество военных и контрактников», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Xinhua

Специалист считает, что афганцы начали складывать оружие, поскольку не хотели воевать за проамериканского президента Ашрафа Гани.

«На начало 2021 года в армии Афганистана числилось (на бумаге) 300-350 тыс. человек — с полицией, коммандос и другими. Но эта цифра сильно завышена. На практике оказалось, что в ВС Афганистана гораздо меньше «штыков». В последствии численность армии сократилась до 40-50 тыс. боеспособных людей. Они даже оказывали сопротивление до всеобщего краха. Спецназ пытался зацепиться за Лашкардак, но позже, когда все началось сыпаться, военные просто начали расходиться, не проявляя большего желания сражаться. Они не считали необходимым отдавать жизни за режим президента Ашрафа Гани. Напомню, что когда СССР вышел из Афганистана, местные силы сражались еще три года. У них было то, за что сражаться. У проамериканской армии не было никой идеи, поэтому мы увидели такое моральное состоянии ВС Афганистана», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее журналисты вьетнамского издания Soha отметили, что страшное для США предсказание России 2001 года о неудачном вторжении американцев в Афганистан начало сбываться.

1 Организация запрещена на территории РФ.