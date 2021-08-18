Эрдоган заявил об открытости Турции к сотрудничеству с талибами

Анкара, 18 августа. Турция планирует провести переговоры с движением «Талибан»1 (является террористической организацией, запрещенной в России) по возможному военному присутствию в Афганистане.

Талибы не сообщали о нежелании военного присутствия Турции в стране, они хорошо знают о позиции турецких властей, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что совместно с МИД Турции делает шаги в сторону проведения переговоров с талибами. По словам Эрдогана, талибы ведут себя не должным образом в отношении других мусульман в Афганистане.

Представители «Талибана» ранее провели переговоры с членами координационного совета по мирному переходу власти. Подробности встречи не сообщались. Ранее стало известно, что талибы захватили столицу Афганистана и взяли под контроль все пограничные пункты в стране. Обстановка в стране обострилась после вывода американских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.