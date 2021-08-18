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Эрдоган собирается обсудить с Путиным Афганистан на этой неделе
Политика
Эрдоган собирается обсудить с Путиным Афганистан на этой неделе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Стамбул, 18 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в конце этой недели.

Главы стран обсудят ситуацию в Афганистане, где к власти пришли представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее политик также сообщил, что талибы хорошо осведомлены о позиции Турции в отношении происходящего в Афганистане и не высказывались против турецкого военного присутствия в стране. На данный момент МИД страны предпринимает первые шаги для организации переговоров с группировкой. Эрдоган отметил, что талибы ведут себя неподобающим образом к мусульманам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Владимир Путин афганистан переговоры
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