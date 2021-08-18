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Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 августа. Гиперзвуковые ракеты «Авангард» способны полностью уничтожить Соединенные Штаты. Об этом сообщают военные аналитики агентства РУССТРАТ.

В конце 2021 года на вооружение 13-й ракетной дивизии ВС России поступит первый полк «Авангардов».

Гиперзвуковая ракета состоит из двух основных частей — планирующего боевого блока 15Ю71 и носителя УР-100Н УТТХ. Освобождаясь от носителя, блок способен развить скорость до 28 Махов. За одну секунду снаряд преодолевает около 10 километров. Американские военные уже признали, что в данный момент абсолютно бессильны перед этим российским оружием.

«Авангард» может нанести удар по территориям США уже через 15 минут после его запуска, пишут журналисты. Военные аналитики рассказали, что для полного уничтожения территории Соединенных Штатов будет достаточно запустить гиперзвуковую ракету по «особым точкам», например, по Йеллоустонскому вулкану или разлому Сан-Андреас.

Ранее командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко сообщил, что второй полк ракетного комплекса «Авангард» должен поступить на вооружение российских РВСН до 2023 года.

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россия сша авангард
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