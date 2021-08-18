Офицерский состав России можно без преувеличения назвать ее лицом и надежной опорой, основой стабильности и процветания. Неудивительно, что среди профессиональных праздников силовых структур России рано или поздно должен был появиться и День офицера. От профессионализма, верности долгу, опыта носителей этого почетного звания зависит не только общая дисциплина и правопорядок в стране, но и готовность других подразделений и структур государственной власти выполнять поставленные задачи. Несмотря на то, что само звание офицер возникло в нашем государстве достаточно давно, День офицера России, который каждый год приходится на 21 августа, празднуют всего лишь несколько лет. Праздник возник по предложению общественной организации «Офицеры России». Памятная дата зафиксирована, вот почему День офицера России в текущем 2021 году также выпадает на это число.

Какой он — российский офицер?

Звание офицера возникло в нашей стране еще в XVII веке: тогдашний император Петр I организовал первый российский офицерский корпус, в состав которого включил представителей дворянства. Впрочем, два века спустя возможность стать офицерами также получили люди с незнатным происхождением, однако для этого нужно было иметь военные заслуги перед Отечеством.

Октябрьская революция принесла с собой нововведения, которые, в том числе, коснулись некоторых имен и понятий. Не удалось «выстоять» и термину «офицер»: в те времена оно было заменено на понятие «командир» и реабилитировано в своем прежнем историческом значении только в 1943 году.

В наше время в России офицерами именуют представителей командного состава всех государственных силовых структур — это и вооруженные силы, и правоохранительные органы, и войска специального назначения, и профильные министерства по чрезвычайным ситуациям. Помимо служебного и долга и профессионализма, представителей офицерского состава России во все времена объединял особый кодекс морали и чести — не прописанный ни в каких официальных документах, однако безукоризненно соблюдаемый. Ведь возвратить себе доброе имя при отступлении от этих неписаных правил порой было можно лишь собственной кровью.

Федеральное агентство новостей /

Почему День офицера празднуют 21 августа?

На вопрос, какого числа следует отмечать День офицера в России, инициаторы этого славного праздника ответили однозначно — накануне Дня Государственного флага РФ. Ведь именно на Государственный флаг равняются все офицеры, именно он олицетворяет верность Отечеству и главный смысл офицерской службы — обеспечение безопасности, независимости и обороноспособности страны.

Между тем, День офицера России — праздник, который все еще не имеет официального статуса. Сделать его общегосударственным предложили все те же «Офицеры России». Инициатива была поддержана как самими офицерами, так и ветеранскими, молодежными и патриотическими объединениями РФ. В настоящее время внесение этого дня в официальный календарь памятных и праздничных дат обсуждается на государственном уровне.

Как празднуют День офицера?

Из года в год поздравления с Днем офицера России носители этого звания, в первую очередь, получают от председателя президиума организации «Офицеры России», выступившей инициатором праздника. Также в этот день в воинских частях страны, военных санаториях, Домах офицеров и т. д. проводят грандиозные праздничные мероприятия. Лучшим офицерам вручают памятные дипломы и награды. И, безусловно, свой заслуженный профессиональный праздник офицеры России отмечают в теплом кругу друзей и семьи.