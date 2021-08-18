Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 21:34
21:21
Общество
Хранители кодекса чести: День офицера России от Петра I до наших времен
21:21
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
21:21
Весь мир
Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны
21:14
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
21:09
Весь мир
Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона
21:07
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
21:01
Политика
Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан
21:00
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram
21:00
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Все новости

Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства

  /   Обновлено: 18 августа 2021 21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
Кадр из фильма «Не время умирать»

Лондон, 18 августа. Британский актер Дэниел Крейг признался, что не планирует обеспечивать будущее своих детей многомиллионным состоянием. Артист рассказал о причинах своего решения в интервью.

Звезда франшизы про «агента 007» Дэниел Крейг уже несколько лет счастлив в браке с голливудской актрисой Рейчел Вайс. Несмотря на крепкие отношения и воспитание двоих дочерей, артист не планирует заботиться об их будущем.

Так, Крейг признался, что рассчитывает спустить состояние до своей смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что это неправильно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от накоплений, прежде чем уйти», — заявил актер.

Несмотря на то, что в последние годы Крейг не часто появлялся на экранах, участие в «бондиане» обеспечило его внушительными 160 млн долларов. Пусть совсем скоро актер распрощается с амплуа агента с лицензией на убийство, он уже готов окунуться в образ эксцентричного детектива Бенуа Блана в будущей франшизе «Достать ножи».

Недавно в Сети появился расширенный трейлер завершающего фильма «бондианы» «Не время умирать». Премьера предстоящего шпионского блокбастера назначена на 30 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
наследство звезды дэниел крейг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru