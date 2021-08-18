Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства

Лондон, 18 августа. Британский актер Дэниел Крейг признался, что не планирует обеспечивать будущее своих детей многомиллионным состоянием. Артист рассказал о причинах своего решения в интервью.

Звезда франшизы про «агента 007» Дэниел Крейг уже несколько лет счастлив в браке с голливудской актрисой Рейчел Вайс. Несмотря на крепкие отношения и воспитание двоих дочерей, артист не планирует заботиться об их будущем.

Так, Крейг признался, что рассчитывает спустить состояние до своей смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что это неправильно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от накоплений, прежде чем уйти», — заявил актер.

Несмотря на то, что в последние годы Крейг не часто появлялся на экранах, участие в «бондиане» обеспечило его внушительными 160 млн долларов. Пусть совсем скоро актер распрощается с амплуа агента с лицензией на убийство, он уже готов окунуться в образ эксцентричного детектива Бенуа Блана в будущей франшизе «Достать ножи».

Недавно в Сети появился расширенный трейлер завершающего фильма «бондианы» «Не время умирать». Премьера предстоящего шпионского блокбастера назначена на 30 сентября.