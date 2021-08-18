Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона

Нью-Йорк, 18 августа. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выразил озабоченность по поводу воздействия кризиса в североафриканском государстве на соседние страны, особенно в Сахельском регионе.

В заявлении председателя органа содержится предупреждение о негативных последствиях ливийского конфликта. Это касается угроз для безопасности, возникающих в результате незаконного накопления и неправомерного использования оружия, а также неконтролируемого передвижения группировок и наемников за пределы страны.

Совбез призвал международное сообщество усилить поддержку и региональное сотрудничество, а также способствовать координации между Ливией, соседними государствами и соответствующими структурами ООН для противодействия возникновению дальнейших дестабилизирующих последствий. Подчеркнута важность решения проблемы передачи вооружения и потока боевиков.

Организация также выразила озабоченность ухудшением ситуации в области безопасности в некоторых странах Западной Африки и Сахельского региона. Там в последнее время наблюдается распространение терроризма и экстремизма.

wikipedia.org / Pr Scr taghribnews.com

Совет Безопасности недавно проголосовал за проект резолюции, касающийся поддержки механизма мониторинга за режимом прекращения огня в Ливии. Документ включает предложение генерального секретаря Антониу Гутерриша о размещении 60 наблюдателей на территории государства.

ООН настоятельно призывает международное сообщество поддержать выполнение Женевского соглашения, подписанного ливийскими военными в октябре 2020 года. Договор включает незамедлительный вывод всех иностранных сил из североафриканской страны.

В июне заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева подтвердила опасения по поводу будущего Африки. По ее словам, после эвакуации наемников из Ливии есть вероятность дестабилизации в соседних государствах. В связи с этим Россия призвала мировое сообщество уделить внимание укреплению потенциала региона для противодействия угрозам безопасности.