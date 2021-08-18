Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан

Нью-Йорк, 18 августа. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация перевезла своих сотрудников из Афганистана в Казахстан.

В среду представители ООН вылетели из Кабула в Алма-Ату, где будут работать в удаленном формате.

«Группа персонала ООН направляется из Кабула в Алма-Ату в Казахстане, где они продолжат работу», — прокомментировал он журналистам.

Представитель генсека ООН добавил, что в Казахстан вывезено примерно 100 сотрудников.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны в минувшие выходные, подтвердил факт своего нахождения на территории Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, он намерен в ближайшее время вернуться в республику.