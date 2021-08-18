Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram

Москва, 18 августа. Певица Клава Кока нашла необычный способ отметить очередное пополнение в числе своих подписчиков. Звезда похвасталась перед фолловерами не только новым автомобилем, но и «парнем».

Новая звезда музыкального лейбла Black Star Клава Кока покоряет мир шоу-бизнеса не только на сцене, но и в соцсетях. Блогер активно набирает армию фанатов в Instagram: недавно число ее подписчиков превысило 7 млн пользователей. Чтобы отметить столь важное событие, звезда решила порадовать себя подарком класса люкс.

Кока опубликовала пост, в котором обратилась к поклонникам со словами благодарности, и устроила фотосессию с семью лимонами. Певица также призналась, что решилась на приобретение роскошного автомобиля после установленного рекорда. Кроме того, звезда познакомила фолловеров в Instagram с новым «бойфрендом» — картонной фигурой певца Джастина Бибера.

«Как обещала, в честь нашего праздника, показываю вам новый цвет моей машины и моего нового парня! Наконец-то у меня появился и принц, и белый конь. <...> Теперь у меня точно самый модный «Майбах» в Москве», — поделилась певица.

Не все фанаты оценили новую фотосессию Клавы Коки. Некоторые с уверенностью отметили, что ее экс-бойфренд Дима Гордей непременно обыграл бы идею с лимонами куда креативнее.

Недавно блогер Ида Галич сделала себе не менее роскошный подарок. Звезда похвасталась автомобилем стоимостью 35 млн рублей.