В Евросоюзе оценили риски миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане

Брюссель, 18 августа. Евросоюз (ЕС) готовится к потоку мигрантов на фоне ситуации в Афганистане, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

По ее словам, Брюссель должен помочь мигрантам, нуждающимся в защите. Евросоюз оценивает риски возможного миграционного кризиса и не станет ждать, когда беженцы окажутся около границ, поэтому рабочие встречи по этому вопросу будут проводиться регулярно.

«Мы готовимся ко всем сценариям», — уточнила Йохансон.

Как подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам ЕС, необходимо также оказать помощь перемещенным лицам, которые остаются на территории Афганистана.

Ранее политолог Евгений Бень объяснил, почему Евросоюзу будет на руку возможный железный занавес Афганистана. По его словам, Брюссель опасается потока мигрантов.