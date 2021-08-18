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Jah Khalib объяснил, почему не согласился на сотрудничество с Лободой
Шоу-бизнес
Jah Khalib объяснил, почему не согласился на сотрудничество с Лободой
Global Look Press  /  Chris Ashford/dpa / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 18 августа. Рэпер Jah Khalib признался, что мог записать совместный трек с поп-звездой Светланой Лободой. Артист получил приглашение от исполнительницы, но так и не решился на дуэт.

Звезда проекта «Голос.Дети» остается на волне популярности в мире музыки даже после завершения многолетнего сотрудничества с продюсером Нателлой Крапивиной. Артистка активно пишет новую музыку и ищет необычные творческие направления. Так, исполнительница предложила записать потенциальный хит с рэпером Jah Khalib.

Однако артист до сих пор не ответил Лободе согласием. Недавно рэпер признался в YouTube-шоу «Надо обсудить», что на решение звезды повлияли опасения его супруги.

«Со мной вышла на связь Лобода, она хочет сделать дуэт. Но жена против, говорит — не хотела бы, чтоб я пел со Светой. Окончательное решение пока не принял, но было бы прикольно», — признался рэпер.

Jah Khalib также вспомнил, как согласился на сотрудничество с группой A'Studio. Совместная работа обернулась неудачей и несовпадением взглядов. Артист вспомнил, что их трек просто не желал быть написанным.

Лобода успешно продолжает карьеру, несмотря на несостоявшуюся коллаборацию с Jah Khalib. Недавно исполнительница представила публике новый хит, который вышел после подозрений в плагиате чужой композиции.

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лобода звезды jah khalib
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