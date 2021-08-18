Премьер Грузии пообещал Саакашвили размещение в тюрьме вместе с коллекцией галстуков

Тбилиси, 18 августа. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, темные времена, когда Грузией правил Саакашвили, никогда не вернутся.

«Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму», — заявил Гарибашвили на брифинге.

Ранее политолог Арчил Сихарулидзе рассказал, что бывший президент Грузии не готов пожертвовать собственной свободой за убеждения и в Тбилиси не вернется. Таким образом эксперт отреагировал на заявление Саакашвили о желании осенью приехать на родину, чтобы возглавить оппозицию на выборах в органы местного самоуправления.