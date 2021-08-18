Политолог Ермолаев указал на провал США при воспитании политической элиты на Украине

Киев, 18 августа. Украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал о попытках властей государства перехитрить негласных хозяев.

Эксперт указал на провал США при воспитании политической элиты на Украине. По его словам, она продолжает лгать и воровать. Последней каплей стал украинский законопроект о переходном периоде. Документ уже одобрили в кабмине и намерены принять в Верховной раде. Таким образом, Киев официально отказывается выполнять Минские соглашения и открыто бросает вызов Вашингтону.

Документ лишил президента Украины Владимира Зеленского шанса выжать из США уступки во время предстоящей поездки в американскую столицу, убежден политолог. Главе государства предложат определиться, будет ли он следовать минским договоренностям или Россия возьмет ответственность за территорию Донбасса, подчеркнул эксперт.

«Зеленский должен будет сразу по возвращению в Киев сделать конкретные шаги, но он их не сделает, так как подчиняется воле радикальной толпы. Поэтому уже с начала сентября по Донбассу будет все решено без Киева, а осенью ЛДНР в том или ином формате станут частью РФ. Может быть уже в сентябре. Все уже решено и подписано», — добавил Ермолаев.

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал законопроект Киева. По словам политика, документ предусматривает репрессии и дискриминацию жителей Донбасса.