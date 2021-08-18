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Политолог Ермолаев указал на провал США при воспитании политической элиты на Украине
Политика
Политолог Ермолаев указал на провал США при воспитании политической элиты на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 августа. Украинский политолог Андрей Ермолаев рассказал о попытках властей государства перехитрить негласных хозяев.

Эксперт указал на провал США при воспитании политической элиты на Украине. По его словам, она продолжает лгать и воровать. Последней каплей стал украинский законопроект о переходном периоде. Документ уже одобрили в кабмине и намерены принять в Верховной раде. Таким образом, Киев официально отказывается выполнять Минские соглашения и открыто бросает вызов Вашингтону.

Документ лишил президента Украины Владимира Зеленского шанса выжать из США уступки во время предстоящей поездки в американскую столицу, убежден политолог. Главе государства предложат определиться, будет ли он следовать минским договоренностям или Россия возьмет ответственность за территорию Донбасса, подчеркнул эксперт.

«Зеленский должен будет сразу по возвращению в Киев сделать конкретные шаги, но он их не сделает, так как подчиняется воле радикальной толпы. Поэтому уже с начала сентября по Донбассу будет все решено без Киева, а осенью ЛДНР в том или ином формате станут частью РФ. Может быть уже в сентябре. Все уже решено и подписано», — добавил Ермолаев.

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов прокомментировал законопроект Киева. По словам политика, документ предусматривает репрессии и дискриминацию жителей Донбасса.

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украина сша зеленский
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