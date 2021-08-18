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Российские теннисисты Медведев и Рублев представят сборную Европы на Laver Cup

  /   Обновлено: 18 августа 2021 21:10
Спорт
Российские теннисисты Медведев и Рублев представят сборную Европы на Laver Cup
commons.wikimedia.org  /  Dacoucou / Attribution-Share Alike 4.0 International

Бостон, 18 августа. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев и его соотечественник Андрей Рублев сыграют на турнире Laver Cup.

Пресс-служба Laver Cup на официальном сайте сообщила, что Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в турнире. Соревнования состоятся в Бостоне с 24 по 26 сентября. Медведев и Рублев сыграют за сборную Европы. В состав команды также вошли греческий теннисист Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии, итальянец Маттео Берреттини, а также Каспер Рууд из Норвегии.

За сборную мира сыграют канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим и аргентинский теннисист Диего Шварцман. Остальные участники команды станут известны позже.

Ранее россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. Ее обновленную версию опубликовала пресс-служба организации.

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