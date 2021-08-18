«Это деградация»: экономист Амелин описал путь независимой Украины

Киев, 18 августа. Отставание в экономическом развитии от большинства стран бывшего СССР констатировал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Если в 1991 году Украина занимала 52-е место по ВВП среди всех стран мира, то уже в 2020 году спустилась на 91 место. Страна стала проигрывать даже тем государствам, чьи предпосылки к экономическому росту были объективно слабее (например, Белоруссии). Амелин отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Таджикистане и Узбекистане.

«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, то мы отстаем от всех. Одним словом, которым можно охарактеризовать 30 лет Украины, — это деградация», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что значительная часть рейтингов, выходящих за пределы экономики, также отражают упадок. Специалист сослался на индекс экономической свободы, восприятия коррупции и развития человеческого потенциала.

Потенциальные способы развития страны перечислил политолог Александр Кочетков. Он также заметил, что существование Украины как государства уже можно считать успехом.

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал ключевой ошибкой за последние 30 лет отказ от добрососедских отношений с РФ. В стране произошел раскол общества, разгул националистических организаций, наблюдается социальная нестабильность и глубокий экономический кризис, цитирует его INFOX.