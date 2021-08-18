Правозащитники осудили Испанию за депортацию несовершеннолетних мигрантов из Марокко

Мадрид, 18 августа. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что государство выступает за репатриацию несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов из анклава Сеута в Марокко. По его словам, возвращение подростков, которые незаконно попали в европейскую страну в мае, соответствует «их наилучшим интересам».

Глава МВД Испании считает, что так несовершеннолетние марокканцы смогут воссоединиться с семьями и жить в привычной культурной и социальной среде. Однако правозащитники выступили против данного решения и осудили депортацию беженцев.

Некоторые НПО критиковали отсутствие индивидуальной оценки мигрантов с точки зрения их статуса. Подростки отказались жить в королевстве.

«Моя семья не хочет, чтобы я возвращалась. Когда моя мать узнала, что я здесь, в Сеуте, она сказала мне не возвращаться и быть сильной», — отметила несовершеннолетняя.

Кроме того, многие незаконно попавшие в Испанию подростки предпочли жить на улицах, а не в центрах содержания под стражей, поскольку там «намного лучше».

«Мы там задыхаемся, они даже не выпускают нас подышать воздухом. Вот почему я сбежал оттуда месяц назад», — сказал один из мигрантов.

Другой несовершеннолетний марокканец сообщил о жестоком обращении. По его словам, охранники угрожали пистолетом.

«Я ушел оттуда, потому что они оскорбили меня», — пожаловался подросток.

В дополнение к дипломатическому кризису между Испанией и Марокко приток нелегальных мигрантов создал еще большую напряженность между двумя странами. В мае королевство ослабило пограничный контроль, поэтому тысячи беженцев, в том числе несовершеннолетних, проникли в анклав Сеута. Мадрид не исключил, что Рабат использует подростков как инструмент политического давления из-за позиции Испании по Западной Сахаре.