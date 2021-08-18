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Алисса Милано спасла дядю после автомобильной аварии

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:55
Шоу-бизнес
Алисса Милано спасла дядю после автомобильной аварии
instagram.com  /  @milano_alyssa

Лос-Анджелес, 18 августа. Голливудская актриса Алисса Милано едва не стала жертвой автокатастрофы. Звезда сумела не только предотвратить трагический исход аварии, но и оказала первую помощь своему дяде.

Звезда культового сериала «Зачарованные» Алисса Милано находилась на переднем пассажирском сидении в тот момент, когда автомобиль потерял управление. За рулем находился ее дядя Митч, однако он потерял сознание — тогда машина модели Ford Edge выехала на встречную полосу и столкнулась с проезжавшим мимо авто. Благодаря собранности и стремительной реакции Милано удалось избежать жертв, передает издание TMZ.

Актриса дотянулась до ручного тормоза и прекратила движение транспорта. Кроме того, звезда спасла своего дядю, который находился без сознания. Она делала искусственное дыхание Митчу до тех пор, пока врачи не прибыли на место аварии. Позднее звезда опубликовала в Twitter пост, в котором призвала поклонников быть внимательнее и осторожнее.

«Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Наденьте маски. Заприте свои пистолеты. Научитесь искусственному дыханию. Небольшие действия, основанные на здравом смысле», — заявила актриса.

Впоследствии врачи установили причину обморока Митча. Как оказалось, его симптомы указывали на сердечный приступ.

Ранее актер Михаил Ефремов вновь привлек к себе внимание, находясь в тюрьме после участия в трагическом ДТП. Артист не сдержал обещание, которое дал матери жертвы автокатастрофы.

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дтп звезды милано
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