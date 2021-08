Алисса Милано спасла дядю после автомобильной аварии

Лос-Анджелес, 18 августа. Голливудская актриса Алисса Милано едва не стала жертвой автокатастрофы. Звезда сумела не только предотвратить трагический исход аварии, но и оказала первую помощь своему дяде.

Звезда культового сериала «Зачарованные» Алисса Милано находилась на переднем пассажирском сидении в тот момент, когда автомобиль потерял управление. За рулем находился ее дядя Митч, однако он потерял сознание — тогда машина модели Ford Edge выехала на встречную полосу и столкнулась с проезжавшим мимо авто. Благодаря собранности и стремительной реакции Милано удалось избежать жертв, передает издание TMZ.

Актриса дотянулась до ручного тормоза и прекратила движение транспорта. Кроме того, звезда спасла своего дядю, который находился без сознания. Она делала искусственное дыхание Митчу до тех пор, пока врачи не прибыли на место аварии. Позднее звезда опубликовала в Twitter пост, в котором призвала поклонников быть внимательнее и осторожнее.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.



It’s not hard to take care of each other, but it is important.