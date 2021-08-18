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США нарастили объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Экономика
США нарастили объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Инфореактор  /  pixabay.com

Вашингтон, 18 августа. Минэнерго США опубликовало информацию о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, Это вызвало неоднозначную реакцию на рынке.

По данным торгов, цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку Brent выросла на 0,07%, достигнув 69,08 доллара за баррель. Однако октябрьские фьючерсы на американский сорт WTI подешевели на 0,14% — до отметки 66,25 доллара за баррель, а сентябрьские упали на 0,5%, составив 66,26 доллара за баррель.

До публикации ведомства все цены уверенно росли. При этом страна резко нарастила добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, достигнув показателя 11,4 млн баррелей в день. Кроме того, в США неожиданно увеличились запасы бензина — на 0,7 млн баррелей, до 228,2 млн баррелей.

Бегство США из Афганистана дает возможность России достроить газопровод, который идет из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию. Его реализация началась еще в 2010 году, но была остановлена в начале этого года на фоне обострения военно-политической обстановки.

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