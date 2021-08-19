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«Уже завоевал доверие избирателей»: депутат Бессараб о предвыборной работе Шугалея
Политика
«Уже завоевал доверие избирателей»: депутат Бессараб о предвыборной работе Шугалея
er.ru  /  Партия «Единая Россия»

Кандидат в депутаты ЗакСа Максим Шугалей, известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей, уже завоевал доверие своих избирателей. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась депутат Госдумы VII созыва, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, Максим Шугалей своей жизнью, своим подвигом, тем, что он остался, прежде всего, человеком в этих сложных условиях, уже завоевал доверие избирателей. И думаю, он уже нашел своего избирателя. Могу сказать, что это очень достойный человек», — сказала она.

Ученый-социолог из Петербурга стал широко известен публике при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в заключении почти два года. История получила общественный резонанс, и после возвращения на Родину имя новоиспеченного кандидата стало известно многим россиянам.

«Ну вот, казалось бы, я из Краснодара, никогда не видела Максима Шугалея, но знаю историю его жизни. И одна эта история уже вызывает во мне доверие и уважение к нему», — отмечает Светлана Бессараб.

«Уже завоевал доверие избирателей»: депутат Бессараб о предвыборной работе Шугалея
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению опытного политика, с таким кредитом доверия Шугалею осталось донести до избирателей о своих намерениях и возможностях, а также подкрепить их хорошей предвыборной программой. Как заявил сам социолог, для ее формирования он намерен лично пообщаться с жителями округа, чтобы учесть их реальные нужды и интересы.

«Невозможно завоевать кого-то за месяц. Ведь политики, слава богу, зачастую не шоумены, это серьезные люди. Каждый из нас априори хочет принести что-то полезное обществу. И за месяц, если ты не шоумен, а политик, завоевать доверие невозможно. При этом Шугалей, повторюсь, всей своей жизнью уже завоевал доверие людей, поэтому сейчас осталось только ожидать», — подытожила депутат Госдумы.

Ранее политтехнолог Алена Август поддержала тактику «точечного» общения Максима Шугалея с избирателями. Она считает, что такой подход социолога положительно оценят сами жители Северной столицы.

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