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Минюст принял решение внести движение «Голос» в реестр организаций-иноагентов

  /   Обновлено: 18 августа 2021 21:01
Общество
Минюст принял решение внести движение «Голос» в реестр организаций-иноагентов
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 18 августа. Общественное движение «Голос» внесли в новый реестр Минюста России для незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Соответствующий реестр опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что данное движение, которое финансировала гражданка Армении, стало первой внесенной в реестр организацией.

О том, что Минюст создаст еще один реестр иностранных агентов, стало известно в феврале этого года. В него планировалось вносить не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников.

Министерство юстиции Российской Федерации ранее включило штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в перечень запрещенных организаций. Как было установлено, сотрудники организации вели деятельность, направленную на дестабилизацию общественной и политической обстановки в стране.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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