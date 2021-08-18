Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 21:33
21:21
Общество
Хранители кодекса чести: День офицера России от Петра I до наших времен
21:21
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
21:21
Весь мир
Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны
21:14
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
21:09
Весь мир
Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона
21:07
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
21:01
Политика
Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан
21:00
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram
21:00
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Все новости

Немцы вывезли из Кабула семь афганцев и 22 тысячи литров пива
Общество
Немцы вывезли из Кабула семь афганцев и 22 тысячи литров пива
pxhere.com  /  PxHere

Берлин, 18 августа. Прибывший в Кабул военно-транспортный самолет бундесвера эвакуировал лишь семь жителей Афганистана и 22 тыс. литров пива и вина.

Такой груз был доставлен в Германию из Афганистана по причине того, что законы и религиозные убеждения южноазиатской страны запрещают продавать алкоголь. При этом загруженность воздушного судна позволила вместить только семерых жителей Кабула.

Издание Berliner Zeitung, описывая этот случай, назвало действия министра обороны и министра внутренних дел Германии — «полным провалом». Они отметили, что запросы на депортацию местных жителей подавались и ранее, передает EADaily.

«Лицам, ответственным за такое положение дел, удалось перевезти 22 500 литров пива и вина, а бюрократические формальности, связанные с въездом людей, которые помогали на месте, обсуждались неделями», — сообщает немецкая газета.

Они заявили, что власти Германии недооценили ситуацию в республике. Так, немецкий министр иностранных дел не созывал группу кризисного управления до прошлой пятницы.

«Ни капли сочувствия к людям, которые до сих пор доверяли немцам в Афганистане и теперь боятся смерти», — пишет Berliner Zeitung.

Как ранее сообщалось, министр обороны Великобритании назвал ошибочным уход США из Афганистана. Эвакуация американских военнослужащих будет иметь серьезные негативные последствия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Немцы вывезли из Кабула семь афганцев и 22 тысячи литров пива
алкоголь афганистан германия эвакуация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru