Немцы вывезли из Кабула семь афганцев и 22 тысячи литров пива

Берлин, 18 августа. Прибывший в Кабул военно-транспортный самолет бундесвера эвакуировал лишь семь жителей Афганистана и 22 тыс. литров пива и вина.

Такой груз был доставлен в Германию из Афганистана по причине того, что законы и религиозные убеждения южноазиатской страны запрещают продавать алкоголь. При этом загруженность воздушного судна позволила вместить только семерых жителей Кабула.

Издание Berliner Zeitung, описывая этот случай, назвало действия министра обороны и министра внутренних дел Германии — «полным провалом». Они отметили, что запросы на депортацию местных жителей подавались и ранее, передает EADaily.

«Лицам, ответственным за такое положение дел, удалось перевезти 22 500 литров пива и вина, а бюрократические формальности, связанные с въездом людей, которые помогали на месте, обсуждались неделями», — сообщает немецкая газета.

Они заявили, что власти Германии недооценили ситуацию в республике. Так, немецкий министр иностранных дел не созывал группу кризисного управления до прошлой пятницы.

«Ни капли сочувствия к людям, которые до сих пор доверяли немцам в Афганистане и теперь боятся смерти», — пишет Berliner Zeitung.

Как ранее сообщалось, министр обороны Великобритании назвал ошибочным уход США из Афганистана. Эвакуация американских военнослужащих будет иметь серьезные негативные последствия.