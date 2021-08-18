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В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
Global Look Press  /  Claudio Abarca Sandoval / ZUMAPRESS.com

Сантьяго, 18 августа. Чилийская полиция в ходе рейда по пунктам сбыта наркотиков задержала двух действующих карабинеров, которые дезертировали из состава правоохранительных органов.

Сообщается, что 18 августа сотрудникам Группы специальных полицейских операций Чили (GOPE) в ходе специальной операции по борьбе с наркотиками, удалось задержать двух сотрудников правоохранительных органов. Это произошло в ходе обыска четырех домов в коммуне Реколета, расположенной в центре страны.

По данным полиции, в ходе проведения специальной операции были обнаружены два человека, которые попыталась сбежать от полицейских по крышам домов, однако прибывшие на место подкрепления смогли оцепить район и не дали подозреваемым скрыться.

В результате задержания и последовавшей идентификации задержанных, правоохранителям удалось установить, что двое задержанных являются действующими карабинерами. Один из них работает в 62-м полицейском участке Сан-Бернардо, а другой-в 59-м полицейском участке Лампа. Один из арестованных имел при себе табельное оружие — пистолет Glock. Также полиции удалось изъять 120 миллионов песо (около 150 тыс. долларов США).

В отношении обоих полицейских было принято решение об увольнении со службы. В настоящее время прокуратура проверяет бывших сотрудников полиции на принадлежность к преступным группировкам и причастность к совершенным преступлениям.

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арест чили наркоторговля
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