В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо

Сантьяго, 18 августа. Чилийская полиция в ходе рейда по пунктам сбыта наркотиков задержала двух действующих карабинеров, которые дезертировали из состава правоохранительных органов.

Сообщается, что 18 августа сотрудникам Группы специальных полицейских операций Чили (GOPE) в ходе специальной операции по борьбе с наркотиками, удалось задержать двух сотрудников правоохранительных органов. Это произошло в ходе обыска четырех домов в коммуне Реколета, расположенной в центре страны.

https://t.co/8EmmUWFdao este miércoles, personal OS9 y el GOPE de Carabineros llegó hasta una población comuna de Recoleta, en el contexto de un intenso operativo antidrogas. Dentro de los detenidos, se encuentran dos policías uniformados activos, — JOSE MUÑOZ ZAVALA (@MUOZZAVALA) August 18, 2021

По данным полиции, в ходе проведения специальной операции были обнаружены два человека, которые попыталась сбежать от полицейских по крышам домов, однако прибывшие на место подкрепления смогли оцепить район и не дали подозреваемым скрыться.

В результате задержания и последовавшей идентификации задержанных, правоохранителям удалось установить, что двое задержанных являются действующими карабинерами. Один из них работает в 62-м полицейском участке Сан-Бернардо, а другой-в 59-м полицейском участке Лампа. Один из арестованных имел при себе табельное оружие — пистолет Glock. Также полиции удалось изъять 120 миллионов песо (около 150 тыс. долларов США).

В отношении обоих полицейских было принято решение об увольнении со службы. В настоящее время прокуратура проверяет бывших сотрудников полиции на принадлежность к преступным группировкам и причастность к совершенным преступлениям.