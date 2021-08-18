В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо

Сантьяго, 18 августа. Чилийская полиция в ходе рейда по пунктам сбыта наркотиков задержала двух действующих карабинеров, которые дезертировали из состава правоохранительных органов.
Сообщается, что 18 августа сотрудникам Группы специальных полицейских операций Чили (GOPE) в ходе специальной операции по борьбе с наркотиками, удалось задержать двух сотрудников правоохранительных органов. Это произошло в ходе обыска четырех домов в коммуне Реколета, расположенной в центре страны.
https://t.co/8EmmUWFdao este miércoles, personal OS9 y el GOPE de Carabineros llegó hasta una población comuna de Recoleta, en el contexto de un intenso operativo antidrogas. Dentro de los detenidos, se encuentran dos policías uniformados activos,— JOSE MUÑOZ ZAVALA (@MUOZZAVALA) August 18, 2021
По данным полиции, в ходе проведения специальной операции были обнаружены два человека, которые попыталась сбежать от полицейских по крышам домов, однако прибывшие на место подкрепления смогли оцепить район и не дали подозреваемым скрыться.
В результате задержания и последовавшей идентификации задержанных, правоохранителям удалось установить, что двое задержанных являются действующими карабинерами. Один из них работает в 62-м полицейском участке Сан-Бернардо, а другой-в 59-м полицейском участке Лампа. Один из арестованных имел при себе табельное оружие — пистолет Glock. Также полиции удалось изъять 120 миллионов песо (около 150 тыс. долларов США).
В отношении обоих полицейских было принято решение об увольнении со службы. В настоящее время прокуратура проверяет бывших сотрудников полиции на принадлежность к преступным группировкам и причастность к совершенным преступлениям.