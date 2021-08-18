Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 21:32
21:21
Общество
Хранители кодекса чести: День офицера России от Петра I до наших времен
21:21
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
21:21
Весь мир
Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны
21:14
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
21:09
Весь мир
Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона
21:07
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
21:01
Политика
Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан
21:00
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram
21:00
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Все новости

«Лоббирует свои интересы»: политолог Бень раскрыл политику Анкары в отношении Афганистана

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:39
Политика
«Лоббирует свои интересы»: политолог Бень раскрыл политику Анкары в отношении Афганистана
wikipedia.org  /  Bjørn Christian Tørrissen / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 18 августа. Турция лоббирует свои интересы в Средней Азии, поэтому ее, как и Россию, волнует ситуация в Афганистане, отметил политолог Евгений Бень.

Представители «Талибана»1 (террористическая организация запрещена в России) 15 августа объявили о захвате власти в Афганистане. Европейские лидеры собираются начать диалог с талибами во избежание гуманитарной катастрофы. Весь мир находится в ожидании, какая страна сделает первый шаг и попытается обсудить с новым афганским правительством урегулирование ситуации.

Происходящее в Афганистане беспокоит Турцию, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснял причины, отметил публицист и политолог Евгений Бень на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Казахи, киргизы, узбеки, туркмены, азербайджанцы — это часть единой с турками нации, и Турция лоббирует свои интересы, в том числе и военно-стратегические, в странах Средней Азии», — уточнил Бень.

«Лоббирует свои интересы»: политолог Бень раскрыл политику Анкары в отношении Афганистана
tccb.gov.tr  / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

По его словам, переход Туркмении на латиницу и кириллицу неслучаен — страна хочет иметь общий алфавит с Турцией. Этому примеру планируют последовать Казахстан и Узбекистан, добавил политолог.

«Турция выступает гарантом невторжения «Талибана» в Среднюю Азию, как и Россия», — подчеркнул он.

Также Бень отметил, что движение «Талибан» было де-факто признано Пакистаном. Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что относится к победе талибов, как к триумфу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Лоббирует свои интересы»: политолог Бень раскрыл политику Анкары в отношении Афганистана
россия афганистан турция талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru