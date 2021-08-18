«Лоббирует свои интересы»: политолог Бень раскрыл политику Анкары в отношении Афганистана

Санкт-Петербург, 18 августа. Турция лоббирует свои интересы в Средней Азии, поэтому ее, как и Россию, волнует ситуация в Афганистане, отметил политолог Евгений Бень.

Представители «Талибана»1 (террористическая организация запрещена в России) 15 августа объявили о захвате власти в Афганистане. Европейские лидеры собираются начать диалог с талибами во избежание гуманитарной катастрофы. Весь мир находится в ожидании, какая страна сделает первый шаг и попытается обсудить с новым афганским правительством урегулирование ситуации.

Происходящее в Афганистане беспокоит Турцию, и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснял причины, отметил публицист и политолог Евгений Бень на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Казахи, киргизы, узбеки, туркмены, азербайджанцы — это часть единой с турками нации, и Турция лоббирует свои интересы, в том числе и военно-стратегические, в странах Средней Азии», — уточнил Бень.

tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

По его словам, переход Туркмении на латиницу и кириллицу неслучаен — страна хочет иметь общий алфавит с Турцией. Этому примеру планируют последовать Казахстан и Узбекистан, добавил политолог.

«Турция выступает гарантом невторжения «Талибана» в Среднюю Азию, как и Россия», — подчеркнул он.

Также Бень отметил, что движение «Талибан» было де-факто признано Пакистаном. Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что относится к победе талибов, как к триумфу.

1 Организация запрещена на территории РФ.