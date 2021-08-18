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Аналитики InsideOver назвали регионы, где Россию могут втянуть в новую мировую войну
Армия
Аналитики InsideOver назвали регионы, где Россию могут втянуть в новую мировую войну
Федеральное агентство новостей

Рим, 18 августа. Искра напряженности между США и Китаем с Россией может перерасти в пламя большой войны. Об этом предупредили аналитики из Италии.

Обозреватели итальянского издания InsideOver в своем материале пишут, что американские эксперты из Совета по международным отношениям представили доклад, в котором были обозначены регионы с наибольшим потенциалом начала мировой войны. Как передает «ПолитРоссия», в первую очередь специалисты называют Тайвань, вокруг которого ведутся ожесточенные споры Вашингтона и Пекина.

«Тайвань становится самой потенциально опасной горячей точкой в мире в контексте начала новой большой войны», — отметили эксперты.

Как указано в докладе, США стремятся сохранить политическую и экономическую независимость острова, однако у КНР на этот счет совсем другие планы. Аналитики констатируют, что дальнейшая эскалация напряженности может спровоцировать масштабную войну, в которую неизбежно будут втянуты и другие крупные государства, включая Россию.

Другими потенциально опасными регионами специалисты называют Южно-Китайское море и Восточную Европу. Обозреватели InsideOver отмечают, что в стратегически важном для Китая регионе вероятность вспышки военной эскалации также велика из-за вызывающих действий ВМС США. В то же время они указывают, что хотя обстановка у западных границ РФ достаточно напряженная, ни Москва, ни Запад не выходят здесь за рамки дозволенного, поэтому вероятность начала большого конфликта в данном регионе крайне мала.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Алексей Пушков не исключает начала Вашингтоном новой мировой войны. По словам сенатора, за действиями американской администрации сейчас пристально наблюдает весь мир. Также издание The National Interest спрогнозировало, что собой будет представлять третья мировая война, передает «Царьград».

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