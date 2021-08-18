Гости шоу «Время покажет» назвали ситуацию в Афганистане уроком для украинцев

Москва, 18 августа. Происходящее на территории Афганистана обсуждает весь мир. Украинские политики и журналисты отмечают, что в стране изучают тактику захватчиков власти на будущее.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба засомневался в силе Запада после того, как правительство США вывело военных, оставив целую страну в руках «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). В эфире программы «Время покажет» ведущие и эксперты обсудили происходящее в мире и точку зрения Украины.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает украинских чиновников «трусливыми слугами» правительства США. Он уверен, что Афганистан должен стать хорошим уроком для властей его страны. Поскольку несмотря на все заверения, их американские партнеры также могут в один момент уехать и оставить страну ни с чем. Кива отметил, что американцы похожи на саранчу, которые «скачут» по миру, уничтожая все на своем пути.

Следом в диалог с ведущим программы Русланом Осташко вступила украинская журналистка Янина Соколовская. Она отметила, что Украина на примере талибов изучает опыт захвата власти. Ведущий уточнил, что тактика «Талибана» строится на насилии, пытках и умерщвлении.

«Вас не смущает, что ваши официальные политики хотят использовать тактики «Талибана» для военных действий? Когда они говорят: «Против русских», мы же понимаем, что они имеют в виду Донбасс прежде всего. То есть вы реально хотите стать террористической организацией, которая будет уничтожать людей в Донбассе?» — поинтересовался руководитель издания PolitRussia у гостьи студии.

Заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что украинские радикалы, как и талибы, используются для уничтожения собственного народа. Член общественной палаты РФ напомнил, что «Талибан» пришел к власти в Афганистане после встречи с США. Произошедшее в стране должно стать уроком для украинских властей, считает он.

Ранее ситуацию в Афганистане прокомментировал ученый-социолог Максим Шугалей. Он отметил, что за коллапс в стране полностью ответственны власти США.

1 Организация запрещена на территории РФ.