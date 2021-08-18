Экономист Голубев назвал главную причину роста цен на продукты, жилье и топливо

О причинах роста за последнее время стоимости товаров, ЖКХ и бензина рассказал экономист, директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как долго будут расти цены на продукты, жилье и топливо».

По словам гостя, пандемия спровоцировала очень серьезное изменение цен во всем мире. Объясняется это тем, что год назад было сокращение производства сырьевых товаров, а когда экономики мира начали выходить из кризиса, существенным образом вырос спрос на сырьевые товары.

«Сырьевой рынок устроен таким образом, что в краткосрочной перспективе существенно увеличить объем добычи сырья или производства, если мы говорим о растительном сырье, невозможно. И в результате это привело к существенному росту мировых цен на данную продукцию. Кроме того, сегодня идет серьезная накачка финансовых рынков, то есть печатают деньги. Причем это не только ФРС США, это и в значительной степени Китай, Европейский Центральный банк, банк Японии», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в прошлом году Минфин РФ выпустил рекордное количество облигаций и разместил их на внутреннем рынке. Поскольку излишняя ликвидность идет на товарные рынки и активно подогревает спрос на сырьевую продукцию, в итоге это вызывает существенный рост котировок на них, что сказывается на стоимости конечной продукции и отражается на инфляции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Говоря о росте цен на сахар, экономист отметил, что цены на этот товар снижались, а на протяжении нескольких лет его производство было убыточной деятельностью.

«В таких условиях наращивать и поддерживать объемы производства было бы глупо. Когда произошло снижение объемов производства этой продукции, повысился общий спрос на сырье, это вызвало существенный рост цен, поэтому здесь ситуация со спросом и предложением, то есть предложение снизилось, а цены выросли», — пояснил директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС.

Кроме того, Артем Голубев заметил, что рост цен на такси тоже весьма закономерен. Когда идет период захвата, передела, освоения рынка, то многие компании пытаются демпинговать, работают в убыток.

Помимо прочего, гость подчеркнул, что ничего хорошего от замораживания цен на продукты государством ждать не стоит. Эта мера только краткосрочно может остановить определенные негативные явления, но не долгосрочно. Боле того, сдерживание сказывается негативно на бизнесе, потому что при вмешательстве властей в рыночные тенденции, крупные игроки избавляются от мелких конкурентов. Мелкие предприниматели уйдут с рынка, что вызовет тенденцию монополизации.

«Если говорить о продуктовых карточках, здесь больше логики. Здесь адресная помощь — это логично. Эта практика существует и в ряде зарубежных стран, например, в США. Так там они стимулируют местных производителей, поддерживают отечественного производителя», — отметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Уделил внимание экономист и росту цен в этом году на автомобили. По его словам, пандемия привела к нарушению логистических цепочек и сокращению производства, а, следовательно, к дефициту и подорожанию машин. Впрочем, по словам гостя, через год ситуация может измениться, наступит подходящий момент для покупки.

«Цены вряд ли снизятся. Они могут плавно повышаться. Просто дилеры могут предлагать существенные скидки. Может быть, правительству придется поддержать автопроизводителей, которые пришли на российский рынок», — поделился эксперт.

Говоря о повышении стоимости ЖКХ, Артем Голубев напомнил о ежегодной индексации. Кроме того, по его словам, в этой системе работают те же, кто трудится на стройке, — гости из Средней Азии. В период пандемии существенное число гастарбайтеров уехало из России. Привлечение к работе граждан России привело к необходимости повышать оплату труда, что вызвало увеличение стоимости ЖКХ.

Ранее эксперты в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» обсудили законодательную инициативу об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак. По словам специалистов, в вопросе безопасности граждан большую роль играет и уровень личной ответственности собачников.