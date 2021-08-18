Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 21:32
21:21
Общество
Хранители кодекса чести: День офицера России от Петра I до наших времен
21:21
Армия
Военные аналитики рассказали, как российские комплексы «Авангард» могут уничтожить США
21:21
Весь мир
Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны
21:14
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
21:13
Шоу-бизнес
Звезда «бондианы» Дэниел Крейг объяснил, почему его дети останутся без наследства
21:09
Весь мир
Совбез ООН предупредил о негативных последствиях конфликта в Ливии для региона
21:07
Весь мир
В Чили у двух карабинеров-наркоторговцев изъяли 120 млн песо
21:01
Политика
Около 100 сотрудников ООН вылетели из Афганистана в Казахстан
21:00
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока приобрела роскошный автомобиль после нового рекорда в Instagram
21:00
Общество
Франц Клинцевич заверил, что такие люди, как Максим Шугалей, крайне нужны ЗакСу
Все новости

Игроки клубов НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года

  /   Обновлено: 18 августа 2021 20:37
Спорт
Игроки клубов НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года
vk.com  /  Артемий Панарин

Пекин, 18 августа. Хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, смогут сыграть на зимних Олимпийских играх в столице Китая.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщил источник «Матч ТВ». Согласно представленным данным, соответствующее коллективное соглашение с профсоюзом уже подписано.

В НХЛ пока официально не подтвердили эту информацию. Хоккеисты клубов лиги выступали на Олимпиаде с 1998 по 2014 год. В 2018 году НХЛ запретила игрокам участвовать в турнире.

Ранее экс-тренер сборной России Александр Тарханов призвал руководство «Спартака» не продавать Зелимхана Бакаева. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до следующего года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Игроки клубов НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года
хоккей спорт олимпиада нхл пекин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru