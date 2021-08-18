Игроки клубов НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года

Пекин, 18 августа. Хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, смогут сыграть на зимних Олимпийских играх в столице Китая.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщил источник «Матч ТВ». Согласно представленным данным, соответствующее коллективное соглашение с профсоюзом уже подписано.

В НХЛ пока официально не подтвердили эту информацию. Хоккеисты клубов лиги выступали на Олимпиаде с 1998 по 2014 год. В 2018 году НХЛ запретила игрокам участвовать в турнире.

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