Больницы на севере Ливана оказались на грани закрытия после взрыва автоцистерны

Бейрут, 18 августа. Госпитали района Аккар на севере Ливана оказались в критическом положении из-за взрыва топливной цистерны, в результате которого погибли не менее 28 человек. Еще около 80 получили ранения, в том числе сильные ожоги.

Это привело к нехватке горючего для генераторов, которые поддерживают работу медицинского оборудования. Также усугубила ситуацию отмена последней поставки дизеля из-за угрозы нападения на транспорт на дорогах в данной части страны, так как попытки местных жителей захватить автоцистерны в последние дни предпринимались неоднократно.

LEBANON OUT OF GASOLINE

Lebanon : a group of pharmacists transported a patient from Rizk Hospital on foot to Hotel Dieu Hospital because the ambulance ran out of Gasoline pic.twitter.com/oICNy6pTIl — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) August 18, 2021

Раненые, доставленные после взрыва, значительно увеличили нагрузку на больницы. Медработники не справляются с потоком пациентов и им приходится концентрировать усилия на тех, кто сильнее нуждается в помощи.

Помимо отключений электричества, которые в некоторых регионах длятся до 22 часов в сутки, дополнительные сложности создают перебои со связью и интернетом, также вызванные нехваткой энергии.

Сотрудники клиник сообщали, что их запасы топлива иссякнут в ближайшие дни, и запрашивали поддержку со стороны правительства.

На этом фоне армия страны 14 августа начала рейды на заправочные станции и при обысках конфискует запасы горючего, которые их владельцы ранее накапливали для последующей перепродажи по завышенной цене или контрабанды на черный рынок в Сирии. По заявлениям военных, в результате они за два дня изъяли более 4,3 миллиона литров бензина и 2,2 миллиона литров дизельного топлива.

#Lebanon : Army continues its raids to find hidden fuel - & provides number to phone for tipoffs - while announcing arrests over shooting incident at gas station in #Beirut earlier today pic.twitter.com/WtKjURlVmY — sebastian usher (@sebusher) August 17, 2021

Также данные меры подтолкнули торговцев сбыть большую часть накопленного больницам, пекарням и электростанциям, в том числе безвозмездно.

Однако в ряде случаев действия армии встретились с вооруженным сопротивлением владельцев топливных запасов. В частности, в одном из южных пригородов Бейрута были развернуты усиления после перестрелки, начатой торговцами с использованием боевых патронов.

Ранее из-за прекращения работы основного оператора связи в стране, компании Ogero, была парализована деятельность банков и государственных предприятий. Ее глава Имад Крейдие отметил, что если ситуация не улучшится, то мобильные сети других фирм также перестанут функционировать.

The Lebanese government clashed with the central bank over its move to end fuel subsidies that have drained the currency reserves https://t.co/APYho716Ht — Pier Paolo Raimondi (@PierRaimondi) August 13, 2021

Ожидается, что 20 августа парламент страны проведет заседание, чтобы найти выход из топливного кризиса, который резко обострился после недавнего отказа главы Центробанка Риада Саламе оплачивать субсидируемые поставки горючего. Это решение было принято им из-за возрастающей разницы между официальным и фактическим курсом валют, что не позволяет рассчитываться с импортерами.

На данном фоне Хасан Насралла, глава проиранской шиитской группировки «Хезболла», заявил, что движение в ближайшее время начнет доставку топлива из Исламской республики.

Дефицит горючего стал результатом сильнейшего за прошедшие десятилетия финансового кризиса в Ливане, который усугубился последствиями взрыва склада селитры в порту столицы в 2020 году. Причиненный ущерб и жертвы среди населения привели к росту протестных выступлений, что вынудило правительство подать в отставку. До настоящего времени его новый состав не был утвержден из-за разногласий между премьер-министрами и президентом. Это не позволяет провести требуемые реформы, которые укрепят курс национальной валюты, упавший за время кризиса на 90%, а также получить транши от Всемирного банка.