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Сигналы памяти головного мозга могут влиять на уровень сахара в крови человека
Наука
Сигналы памяти головного мозга могут влиять на уровень сахара в крови человека
pixabay.com

Вашингтон, 18 августа. Американские ученые обнаружили связь между набором сигналов памяти головного мозга и уровнем сахара в крови человека.

Специалисты из Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете провели исследование, в результате которого удалось выявить специфический сигнальный паттерн в гиппокампе. Оказалось, что он может влиять не только на формирование памяти, но и на метаболизм.

Исследователи устроили эксперимент с участием крыс, чтобы подтвердить свои предположения. Таким образом, выяснилось, что после скоплений резкой волновой ряби в гиппокампе в течение нескольких минут происходило снижение уровня сахара в крови. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые из Бингемтонского университета тем временем установили благотворное влияние медитации на мозг. Так, регулярные занятия помогают не только ускорить работу органа, но и улучшить внимание, пишет «Ридус».

Кроме того, физические упражнения помогают повернуть вспять естественное старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Колорадо.

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