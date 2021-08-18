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Бежавший президент Ашраф Гани заявил о планах вернуться в Афганистан

  /   Обновлено: 18 августа 2021 21:01
Весь мир
Бежавший президент Ашраф Гани заявил о планах вернуться в Афганистан
Global Look Press  /  Afghan Presidential Palace/XinHua

Кабул, 18 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны в минувшие выходные, подтвердил факт своего нахождения на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он намерен в ближайшее время вернуться в республику.

Сложивший с себя президентские полномочия и отправившийся за рубеж политик записал видеообращение к афганскому народу. Он заявил, что был вынужден покинуть территорию страны, чтобы избежать кровопролития.

Прокомментировал Гани и сообщения о том, что он покинул республику на вертолете, набитом мешками с казенными деньгами. Так, к примеру, посол Афганистана в Таджикистане заявлял, что президент забрал с собой не менее 169 млн долларов.

«Утверждение о том, что я взял деньги у Афганистана, безосновательно. Вы можете проверить это на таможне ОАЭ. У меня не было времени переобуться», — заявил он.

Вспоминая события 15 августа, Гани отметил, что члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) действительно обещали не устраивать кровопролитие в Кабуле, но при этом заранее окружили президентский дворец. В видеообращении бывший государственный лидер призвал своих зрителей не осуждать его поступки? не обладая известной ему информацией и деталями происходивших в то время событий.

«В прошлое воскресенье я в своем офисе был занят установлением своего обычного рабочего графика. В полдень я направился в Министерство обороны, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. В этот момент прибыли мои охранники, чтобы сорвать большой заговор, и вывели меня из этого района», — рассказал он.

Бывший президент Афганистана покинул Кабул после того, как город был окружен талибами, к середине августа овладевшими подавляющей частью территории страны. Радикалы вынудили правительство страны сдаться, и затем свободно заняли город. Вскоре МВД республики заявило о сложении полномочий с Гани и формировании временного правительства во главе с «Талибаном».

Сам бежавший руководитель вместе со своими сторонниками вылетел на вертолете в неизвестном направлении. Позже сообщалось, что он мог направиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман, однако эти страны подобные предположения опровергали. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан ашраф гани
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