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Правоохранители задержали 155 цыган в ходе рейда в Ленобласти
Происшествия
Правоохранители задержали 155 цыган в ходе рейда в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Санкт-Петербург, 18 августа. Сотрудники полиции провели рейд во Всеволожском районе Ленобласти, в результате которого задержали 155 человек из цыганского табора.

Правоохранители провели обыск 150 цыганских домов, находящихся в деревне Верхние Осельки под Петербургом. Более 145 представи­телей кочевого народа были доставлены в отдел полиции. Их проверят на причастность к преступлениям и правонарушениям.

Ранее перед судом предстали 28 человек, которых обвинили в массовых беспорядках, происходивших в 2019 году в селе Чемодановка Пензенской области. Между местными жителями и цыганами, поселившимися неподалеку, возник конфликт, переросший в драку, сообщал сайт 360tv.ru.

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