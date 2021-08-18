Врачи в Липецке спасли жизнь 103-летней пациентке с коронавирусом

Липецк, 18 августа. Врачи Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 спасли пожилую пациентку с коронавирусной инфекцией.

На момент выписки женщине исполнилось 103 года. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов. По его словам, местная жительница пошла на поправку только благодаря усилиям медиков.

Ей максимально оперативно провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию. Артамонов добавил, что сейчас в регионе и по стране в целом принимаются все необходимые антиковидные меры, однако очень многое зависит от самих граждан. Губернатор призвал соблюдать профилактические меры, вакцинироваться и своевременно обращаться к врачам в случае необходимости.

Самый опасный способ заражения COVID-19 ранее назвала инфекционист Светлана Малиновская. По ее словам, от способа проникновения вируса в организм зависит тяжесть протекания болезни, пишет «Ридус».

Также стало известно, что ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19. Как оказалось, один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность по отношению к SARS-CoV-2.