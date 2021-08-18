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Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
Шоу-бизнес
Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Один из самых популярных российских продюсеров Яна Рудковская по совместительству является еще и одной из самых ярких светских львиц российского шоу-бизнеса. При этом она трудоголик и не скрывает, что хорошо зарабатывает. Супруга известного фигуриста Евгения Плющенко тратит немалые деньги на брендовые наряды и атрибуты роскошной жизни.

Последние несколько недель Рудковская готовилась к конкурсу «Новая волна», который пройдет 19 августа в Сочи. Туда уже прибыли Лера Кудрявцева, Лариса Долина и Филипп Киркоров.

Теперь на побережье Черного моря приземлилась и Яна. Она всегда летает исключительно на частном самолете, что подтверждает ее последняя публикация в Instagram.

По особому случаю львица нарядилась в алый костюм Dior, дополнив его мини-юбкой и слингбэками в тон. В руках у Рудковской оказалась сетчатая сумка-шоппер черного цвета. Женщина подчеркнула стройность своих ног и, конечно же, не забыла про топовую укладку и макияж.

«Ну привет, Сочи! Я скучала! «Новая волна», вы готовы?» — подписала фотографию звезда.

Поклонники признались, что очень ждут, когда начнется конкурс. Многим очень понравился наряд звезды. По этому поводу кто-то даже сыронизировал.

«Правая нога больше в 1.5 раза, чем ваше тело», «Извините, но нога слишком длинная получилась», «Какая классная вы!», «Очень красивая», «У вас ноги такие длинные», «Вам идут красные оттенки в одежде», «Самолет шикарный, как и сама Яна!» — наперебой писали поклонники Рудковской.

Ранее сообщалось, сколько заплатила Яна Рудковская суррогатной матери за рождение сына.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рудковская прилетела в Сочи на личном самолете
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